В США запустили программу приёма беженцев с Украины

В США была запущена программа приёма беженцев с Украины, что должно позволить ускорить их иммиграцию, передаёт CNN. Программа, известная как «Единство для Украины» (Uniting for Ukraine), является частью обязательств администрации американского лидера Джо Байдена принять до 100 тысяч украинцев и других лиц, спасающихся от боевых действий.

Министерство внутренней безопасности продолжит оказывать помощь украинскому народу, одновременно поддерживая наших европейских союзников, — говорится в сообщении.

21 апреля стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $800 млн. По словам американского президента Джо Байдена, новый пакет предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов. Наряду с предоставлением вооружений США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере передачи разведывательных данных.

Также Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты. Президент США указал, что запрет на заход российских судов стал «ещё одним важным шагом», который США предпринимают вместе со своими союзниками в Канаде и Европе, «чтобы лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом».