Джо Байден пытается спасти себя: в ход пошел Совбез ООН Без мирного договора с Россией Японии места в Совбезе ООН не видать

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая на пленарном заседании Генассамблеи ООН, высказался за расширение состава Совбеза ООН. А накануне главный коммуникатор Белого дома Джона Кирби предположил, что американский политический патриарх выступит за предоставление статуса постоянных членов Совета Безопасности Индии, Германии, Японии, возможно, ЮАР и Бразилии.

Можно ли сделать Совбез управляемым

Американцы давно носятся с идеей серьезных реформ ООН, поскольку «машина голосования», которую они в целом контролируют в рамках этой организации, постоянно дает сбои на уровне Совбеза. И, видимо, шаг по его расширению мог бы стать первым на пути еще более глубокой реформы. Тем более что пока не ясно, получат ли новые постоянные члены Совбеза право вето, которое есть у нынешней «пятерки» (это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

Между тем на разных дипломатических уровнях разговор о расширении постоянного состава Совета Безопасности ООН ведется давно. В частности, индийский премьер Моди достаточно жестко поставил вопрос о получении его страной такого почетного статуса сразу после своего участия в последнем саммите «Большой семерки». Лидеры Бразилии и ЮАР также не скрывают своих амбиций. И Вашингтон, ныне пытающийся активно заигрывать со странами Глобального Юга, намерен зафиксировать собственные заслуги в продвижении их интересов.

Вряд ли кто из нынешних постоянных совбезовцев будет возражать против прихода новых стран, чей авторитет и потенциал значительно возросли в последнее время. Но есть нюансы.

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Нет реального механизма расширения

За всю историю Совбеза в рядах привилегированных членов была только она историческая замена. Континентальный Китай получил кресло, которое занимал Тайвань. Известно, что по Уставу ООН без одобрения постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето, ничего изменить нельзя.

Вполне предсказуема дискуссия по конкретным кандидатурам будущих постоянных членов. Возможны вполне логичные вопросы. Доверить представлять Африку на постоянной основе ЮАР, Египту или, может, Нигерии? Арабский мир давно дает понять, что также заслуживает своего присутствия в Совбезе в лице, например Саудовской Аравии. В Латинской Америке есть как минимум два достойных кандидата — Бразилия и Аргентина. А значит, само обсуждение может сопровождаться теневыми торгами.

С другой стороны, Европа сейчас представлена Великобританией и Францией. Были предложения вместо двух кресел оставить Старому Свету только одно — и дать его коллективному Евросоюзу. Но есть нюанс — Лондон покинул эту организацию. А без Великобритании Совбез сейчас невозможен.

А нужно ли включать в Совбез Японию и Германию? Ведь изначально ООН создавалась для организации стабильного мира после победы союзников над фашистской Германией и милитаристской Японией. Так что появление этих стран в совете может вызвать возражения морального порядка.

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Ничего личного — только политика

Необходимо учитывать также противоречия между отдельными постоянными членами Совбеза и возможными кандидатами. До сих пор существует соперничество Индии и Китая (не преодолены последствия территориального спора). Даст ли Китай свое добро на постоянное присутствие Индии (возможно, к тому моменту уже Бхарата) — неизвестно. А у России с Японией до сих пор не заключен мирный договор, причем Токио постоянно обновляет свои претензии на Курильский архипелаг.

Так что, хоть вопрос расширения состава постоянных членов Совбеза действительно назрел, путь к его гармоничному решению не представляется простым.

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