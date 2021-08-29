Байден попал под пресс критики из-за конфуза на переговорах с Беннетом

Члены конгресса от республиканцев обрушились с критикой на президента США Джо Байдена из-за того, что сочли его спящим на встрече с израильским премьером Нафтали Беннетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что в СМИ опровергли слухи о том, что хозяин Белого дома уснул на переговорах, шумиха вокруг данного конфуза не утихает. Политики-республиканцы увидели в этом прямой признак недееспособности нынешнего американского лидера.

Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром, — написала на своей странице в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Ранее сообщалось, что 26 августа президент США Джо Байден во время пресс-конференции с главой правительства Израиля Нафтали Беннетом уснул, сидя в кресле. Американский лидер получил прозвище «сонный Джо» из-за частых случаев, когда он терял нить беседы или со стороны казался спящим.