Джо Байден назвал экс-первую леди США Мишель Обаму вице-президентом страны
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
12:30, 03 апреля 2022
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Президент США Джо Байден заставил вашингтонских критиков усомниться в своей компетентности в качестве лидера «свободного мира», сообщает британская газета Express. В ходе церемонии поминовения авианосца «Делавэр» 46-й президент Штатов забыл статус Мишель Обамы, ошибочно назвав её вице-президентом страны.
Я глубоко горжусь работой, которую она [Джилл Байден] выполняет в качестве первой леди с инициативой «Объединения сил», которую она начала с Мишель Обамой, когда она была вице-президентом, — оговорился Байден.
Однако вице-президентом США с 20 января 2021 года является Камала Харрис, а Мишель Обама данный пост никогда не занимала. Позднее администрация Белого дома была вынуждена стыдливо поправить главу американского государства, заменив фразу «когда она была вице-президентом» на «когда я был вице-президентом».