Джо Байден назвал экс-первую леди США Мишель Обаму вице-президентом страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравительного послания российского лидера опубликован на сайте Кремля. Путин отметил, что Россия и Армения накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях.

Хорошую отдачу даёт координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье, — говорится в послании. Путин добавил, что...