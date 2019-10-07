https://static.news.ru/photo/45a9bc96-e957-11e9-a003-fa163e074e61_660.jpg Джим Керри Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Джим Керри представил карикатуру на разговор президента Украины Владимира Зеленского с коллегой из США Дональдом Трампом. Графика сопровождается цитатой главного героя фильма «Крёстный отец», которая приписана американскому президенту.

Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери, — гласит подпись карикатуры, которую Керри разместил в своём Twitter .

Сама графика сопровождена надписью: «Отец-мошенник сделал Зеленскому „предложение, от которого невозможно отказаться“».

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что найден второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским. Он (сотрудник американской разведки) может дать более точную информацию, чем та, что предоставил первый свидетель. Новый свидетель уже общался с генеральным инспектором Майклом Аткинсоном и сообщил ему, что его информация основывается на разговорах с рядом чиновников Белого дома.