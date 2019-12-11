https://static.news.ru/photo/da03995a-1c0d-11ea-8b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Мятежники-джихадисты доставили химическое оружие в сирийский Идлиб. Несколько баллонов с газообразным хлором, по некоторым данным, сейчас находятся в городах Маарат ан-Нуман и Саракиб.

Как сообщает арабский Sputnik, который ссылается на местные источники, фронт «Аль-Нусра» (запрещён в РФ) смог провести эту операцию при помощи «Белых касок». Представители организации предоставили для этого свои автомобили. Окончательная цель доставки груза — штаб-квартира «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещённой в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»).

Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что обладает информацией о планируемой боевиками и «Белыми касками» инсценировке применения химического оружия в населённых пунктах Сирии.