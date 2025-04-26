«Увидимся на небесах»: Джастин Бибер сообщил о болезненной утрате Джастин Бибер рассказал о смерти своего дедушки в хосписе

Фото: Fred/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Бибер

Поп-певец Джастин Бибер сообщил в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о смерти своего дедушки Брюса Дейла. Он приходился отцом матери исполнителя — Пэтти Маллет. Дейл скончался в хосписе в Стратфорд-Перт 24 апреля, ему было 80 лет.

Бибер опубликовал пост в соцсети, в котором вспомнил, как он любил проводить с дедом свободное время. Певец также выразил надежду, что встретится с родственником «на небесах».

Не могу дождаться, когда снова увидимся на небесах. А пока, я знаю, ты смотришь вниз. <…> Я буду скучать по тебе. Мне будет больно. И я посижу и позволю себе вспомнить все те чудесные времена, которые у нас были, — написал Бибер.

Ранее сообщалось, что среди поклонников певца несколько месяцев ходят слухи о его нестабильном психическом состоянии. Это регулярно подтверждается фотографиями, на которых артист выглядит не лучшим образом. По одной из фанатских версий, проблема заключается в аресте скандально известного рэпера P. Diddy, который когда-то был наставником Бибера. Кроме того, сам исполнитель признался, что испытывает проблемы с гневом, но хочет расти, развиваться и не так остро реагировать на окружающие раздражители.