Двум новейшим украинским самолётам запретили полёты

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Два новейших украинских самолёта Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов. Решение принято Государственной авиационной службой Украины из-за того, что в течение двух лет у самолётов, принадлежащих госпредприятию «Антонов», отсутствует сертификат лётной годности.

Кроме того, в этот период Госавиаслужба не имела доступа к ним, чтобы проконтролировать их лётную годность и эксплуатацию. Приказ опубликован на сайте службы.

Всего в документе упоминаются 50 различных самолётов и вертолётов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное предприятие «Антонов» могут превратить в «место мародёрства». Об этом заявил бывший глава компании Александр Лось. Так он прокомментировал намерение властей перепрофилировать аэродром в Гостомеле, который принадлежит «Антонову». Лось считает, что этот шаг лишит «Антонова» его основной деятельности.