«Двуличная политика»: внук де Голля о руководстве Франции Внук де Голля Пьер призвал Париж к независимости от НАТО и дипломатии по Украине

Фото: Global Look Press

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль заявил, что разочаровался в политике нынешних властей страны, сообщает телеканал «Звезда». Он добавил, что Париж должен быть более независимым и отказаться от двуличных действий по отношению к России. По его словам, Франция должна перестать зависеть от НАТО и США.

По моему мнению, это скорее реакция и в особенности отражение потери автономии и авторитета Франции на международной арене. Но это очень двуличная политика, поскольку она зависима от НАТО и американцев. Весьма двулична еще и потому, что они говорят, что хотят поражения России на Украине и одновременно не хотят унизить Россию, — сказал Пьер де Голль.

Он напомнил, что выход из командования НАТО в 1966 году сделал страну автономным государством. Он выразил сожаление тем, что у властей страны нет долгосрочного видения.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники сообщила, что французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Отмечается, что Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.