Турция сталкивается с серьёзным риском в связи с прибытием в страну туристов из России, где выявили штамм коронавируса «дельта». Об этом сообщил турецкий медицинский эксперт Абдулкадир Озкан. Его слова приводит издание Milli Gazete.

Турецкая медицинская ассоциация предупредила власти страны об опасности распространения штамма «дельта». Пока Турция намерена ввести обязательный двухнедельный карантин для туристов из тех стран, откуда не стоит ждать массовых турпотоков. Врачи же настаивают на том, что карантин нужно ввести для прибывающих в страну россиян.

Специалисты требуют, чтобы для каждой страны, где распространяется штамм «дельта», а именно для Индии, Великобритании и России, применялся бы ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до въезда, и 14-дневный карантин, даже если тест отрицательный. После карантина потребуется ещё один тест. По словам турецких медиков, в противном случае страна рискует столкнуться с опасностью распространения штамма «дельта».

Ранее сообщалось, что с 1 июля Турция закроет границы с шестью странами из-за новых штаммов коронавируса. Речь идёт о Бангладеш, Индии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Пассажиры, прибывшие в страну в течение последних дней и которые были в указанных странах в течение 14 последних дней перед прибытием, должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этого они в принудительном порядке будут отправлены на двухнедельный карантин.