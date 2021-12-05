Двух младенцев по ошибке привили от коронавируса в Бразилии

В Бразилии два младенца попали в больницу, после того как их по ошибке вакцинировали от коронавируса. Как сообщает портал Uol, матери планировали сделать своим детям комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, однако медсестра вколола им другой препарат.

Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырёх месяцев получили по ошибке дозу вакцины Pfizer против коронавируса. Они тяжело отреагировали, их срочно госпитализировали, — говорится в сообщении.

После прививки у младенцев поднялась высокая температура, а у девочки началась рвота. Младенцев срочно госпитализировали. В больнице им будут проводить каждые 48 часов анализ крови, также сделают электрокардиограмму и эхокардиограмму.

В настоящее время в отношении медсестры, вколовшей вакцину, проводится административное расследование. Она была временно отстранена от работы.

Ранее сообщалось, что в Областной детской клинической больнице Владимира после 10-дневного лечения умер новорождённый, заразившийся коронавирусом от матери. Ребёнок родился недоношенным, с врождёнными пороками развития. На третий день жизни он заразился коронавирусом от матери и был помещён в реанимацию и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.