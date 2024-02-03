Двух украинцев поймали на краже топлива и попытке дать взятку в Мехико Двух граждан Украины заподозрили в краже топлива в Мехико

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В Мексике полиция задержала трех человек, в том числе двух граждан Украины, по подозрению в краже топлива, сообщает Секретариат гражданской безопасности столицы республики. Отмечается, что один из задержанных предложил полицейскому взятку, чтобы его вместе с подельниками не передали прокуратуре.

Сотрудники Секретариата гражданской безопасности Мехико арестовали двух граждан Украины и мексиканца, возможно, связанных с незаконной кражей углеводородов в районе Истакалько, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов о пожаре на одном из складов в пригороде Мехико. На месте происшествия полицейские заметили мужчину, который отказался пускать на склад кого-то, кроме сотрудников пожарной службы. После этого из здания выбежали два человека и попытались скрыться. Полиция задержала всех троих и выяснила, что они пытались украсть топливо.

Следует отметить, что, чтобы избежать ареста, один из иностранных граждан предложил полиции 200 тысяч песо ($117 тысяч), что было отвергнуто и доведено до сведения министерства, которому и была передана изъятая сумма денег, — отметили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у чиновников Минобороны и управляющих «Львовского арсенала». Их подозревают в краже 1,5 млрд гривен при закупках боеприпасов для ВСУ.