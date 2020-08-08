Двух граждан США приговорили к 20 годам тюрьмы в Венесуэле

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В Венесуэле суд приговорил двух американцев к 20 годам лишения свободы по обвинению в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну.

Об этом сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб. В мае двое граждан США были арестованы по подозрению в совершении преступления «связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия». Их и ещё 32 человека задержали после предотвращения властями Венесуэлы вторжения в страну колумбийских боевиков, которые 3 мая 2020 года пытались попасть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших убиты. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. Власти США и Колумбии отрицают свою причастность к нападению.

В своём Twitter Сааб сообщил двое арестованных американцев — Люк Денман и Айран Берри — признали свою вину. Прокуратура также признала их виновными. Американцев приговорили к 20 годам тюрьмы. В отношении около 10 обвиняемых продолжаются разбирательства, передаёт РИА Новости.

Они признали свою ответственность за факты, — заявил генпрокурор.

1) #AHORA lista la 1era audiencia preliminar CASO GEDEÃN ( mercenarios d Silvercorp ) los ciudadanos Luke Denman y Airan Berry fueron acusados por Fiscales d la causa por graves #delitos .. #HOY LUEGO D ANTERIOR AUDIENCIA D DELACIÃN: ADMITIERON SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS pic.twitter.com/ntbpqY7Nz9 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы к концу года отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.