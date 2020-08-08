Мир

Двух граждан США приговорили к 20 годам тюрьмы в Венесуэле

12:40, 08 августа 2020

В Венесуэле суд приговорил двух американцев к 20 годам лишения свободы по обвинению в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну.

Об этом сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб. В мае двое граждан США были арестованы по подозрению в совершении преступления «связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия». Их и ещё 32 человека задержали после предотвращения властями Венесуэлы вторжения в страну колумбийских боевиков, которые 3 мая 2020 года пытались попасть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Восемь нападавших убиты. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. Власти США и Колумбии отрицают свою причастность к нападению.

В своём Twitter Сааб сообщил двое арестованных американцев — Люк Денман и Айран Берри — признали свою вину. Прокуратура также признала их виновными. Американцев приговорили к 20 годам тюрьмы. В отношении около 10 обвиняемых продолжаются разбирательства, передаёт РИА Новости.

Они признали свою ответственность за факты, — заявил генпрокурор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы к концу года отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях