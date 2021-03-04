Двух человек осудили в Германии за нарушение оружейного эмбарго против РФ

https://static.news.ru/photo/118b5ea6-7d0d-11eb-a036-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два гражданина ФРГ были приговорены к тюремному заключению за нарушение эмбарго ЕС против России.

Суд установил, что 41-летний бизнесмен из Аугсбурга управлял фирмой, которая с 2015 по 2018 год совершила семь поставок запрещённой продукции двум компаниям в Екатеринбурге. Эти компании не являлись конечными получателями оборудования. Речь идёт о 15 станках. Предпринимателя приговорили к трём годам и девяти месяцам заключения, он должен выплатить 8 млн евро штрафа.

О начале судебного разбирательства по этому делу стало известно в декабре 2020 года. Один из обвиняемых по имени Александр был задержан в феврале прошлого года. Генеральная прокуратура Германии сообщала, что поставленное в Россию оборудование может использоваться в военной сфере и было включено в список товаров двойного назначения. В отношении РФ действует европейское оружейное эмбарго. В Россию нельзя вывозить товары, которые можно использовать в военной сфере или предназначенные для конечного военного пользователя.

Другой осуждённый — 40-летний житель Мюнхена — являлся внештатным сотрудником немецкой компании в России, он выступал посредником при поставках запрещённой продукции в Россию. Его приговорили к двум годам условного заключения и выплате 184 тысяч евро штрафа. В качестве залога за условное освобождение он должен внести ещё 150 тысяч евро, сообщает DPA.

Отношения между Россией и Германией ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела и ввёл против РФ санкции. Российские власти ответили зеркально и взяли курс на импортозамещение.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Хайко Мааса о нарушении прав человека в Крыму.