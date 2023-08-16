Двух австралийцев будут судить за изготовление оружия на 3D-принтере

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Австралийские правоохранители предъявили обвинения двум мужчинам, которые изготавливали оружие на 3D-принтере, сообщил местный телеканал 9News. В ходе обыска было найдено четыре пистолета, несколько деталей и чертежи.

Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции, — говорится в сообщении.

Гражданам Австралии предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия. Заместитель комиссара Кайли Уайтли выразила опасение из-за новой тенденции, так как теперь оружие может создаваться в домашних условиях.

Ранее стало известно, что австралийскому подростку предъявлено обвинение в изготовлении и хранении огнестрельного оружия, которое он напечатал на 3D-принтере. По данным следователей, пистолет был того же калибра, что и у местных полицейских. Старший сержант полиции Блэр Смит, рассказал, что данное оружие может произвести сразу 15 выстрелов патронами 9-мм и убить человека. Пистолет был изготовлен всего за два дня, а на материалы школьник потратил всего $40.