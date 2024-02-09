«Двоякая ситуация»: продюсер о возможности бойкота Израиля на Евровидении Продюсер Бабичев: политика может двояко повлиять на шансы Израиля на Евровидении

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Политический фактор может двояко повлиять на участие Израиля в Евровидении, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, с одной стороны, на примере Украины это повышает шансы на победу в музыкальном конкурсе, однако уже сейчас часть творческой интеллигенции в Европе выступает за дисквалификацию страны.

Здесь двоякая ситуация. Мы видим серьезные протесты в других европейских странах. Об этом, может быть, не говорят на самом высоком уровне, но часть творческой интеллигенции в разных странах категорически против участия Израиля. Пока не дошло до бойкота, но мы слышим самые разные, порой одиозные, заявления, что, может быть, мы проведем отбор, выберем участника, но если Израиль не будет дисквалифицирован, то наша страна примет решение не участвовать вне зависимости от того, будет ли вводить Европейский вещательный союз санкции в отношении Израиля. Такие заявления мы слышали от Исландии. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Бабичев.

Он добавил, что в вопросе участия Израиля на Евровидении не все так однозначно. Тем не менее пока можно констатировать, что страну представит бывшая участница шоу «Голос. Дети» Эден Голан, но к маю все может измениться.

Ранее Бабичев заявил, что на проекте «Голос. Дети» Эден Голан зарекомендовала себя как достаточно серьезная творческая единица, она вполне может принести Израилю победу на Евровидении. По его словам, певица слушает много музыки и в ее вокале чувствуется ориентир на лучшие музыкальные образцы.