«Двойная выгода»: военэксперт о поставках реактивных снарядов США Украине Военный эксперт Насонов: США выгодно поставить Украине реактивные снаряды GLSDB

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США решили поставить Украине реактивные снаряды GLSDB, так как получат от этого двойную выгоду, заявил военный эксперт, член координационного совета Росгвардии Роман Насонов. Комментируя ситуацию «360», он пояснил, что таким образом США показывают свою поддержку Киеву и могут заработать «достойные дивиденды».

Выгода Соединенных Штатов от прямых поставок двойная. Во-первых, они подтверждают готовность поддерживать Украину. <...> Второе, и самое главное для США, — они при этом зарабатывают весьма достойные дивиденды, — пояснил эксперт.

Он отметил, что поставки реактивных снарядов не требовали одобрения от американского конгресса. По словам Насонова, GLSDB уже могли пройти границу Польши и быть переданы ВСУ. При этом эксперт уточнил, что эти снаряды не страшны для России, но могут вызвать определенные сложности из-за высокой точности и большой дальности вооружения.

Подводя итоги, хочу сказать, что изменить ситуацию на поле боя не сможет ничто. Победа при поставках любых боеприпасов от всех стран, которые их поставляют, все равно будет за нами, — заключил Насонов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее заявила, что снаряды GLSDB уже в пути на Украину. Во время посещения Киева она подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину и готовы к дальнейшим инвестиция в страну.