Двоих россиян нашли мертвыми в Индии ТАСС: полиция не нашла криминала в смерти двух россиян на севере Индии

Фото: Ronald Patrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тела двоих граждан России найдены в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Там отметили, что на телах россиян были обнаружены раны, но они не могли привести к смерти.

Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника. Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие, — цитирует агентство сообщение полиции.

В гостевом доме, где проживали россияне, была найдена записка на английском языке. В ней содержалась просьба передать личные вещи в посольство России и родственникам.

Ранее сообщалось, что российский альпинист Дмитрий Головченко сорвался при восхождении на труднодоступную вершину горы Гашербрум IV в Пакистане. Предполагается, что он погиб, но его тело не найдено.

До этого стало известно, что в квартире в пригороде Белграда были найдены тела троих россиян — мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка. На теле женщины были многочисленные следы от ударов ножом, а ребенок был задушен, предположительно, подушкой. В полиции предположили, что глава семейства убил жену и ребенка, а затем свел счеты с жизнью. По словам соседей, за сутки до трагедии из квартиры, где были найдены тела россиян, доносились крики и ругань.