Двое россиян подпали под санкции США за подделку сайтов СМИ США ввели санкции против россиян Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина

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США включили в санкционный список россиян Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина, обвиняемых в создании поддельных сайтов СМИ и аккаунтов в соцсетях, сообщила пресс-служба американского Минфина. Также федеральное казначейство ввело санкции против Агентства социального проектирования (АСП) и группы компаний «Структура».

Мы стремимся разоблачить обширные кампании, проводимые Россией по указке правительства, которые направлены на то, чтобы ввести избирателей в заблуждение и подорвать доверие к демократическим институтам в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

По данным властей США, Гамбашидзе является основателем АСП, а Тупикин занимает пост генерального директора ГК «Структура». В Минфине США заявили, что двое россиян участвовали в «кампании злонамеренного влияния» за рубежом путем создания поддельных сайтов СМИ и правительственных организаций.

По информации американских властей, Гамбашидзе и Тупикин создали сеть из более чем 60 сайтов, которые «выдавали себя за новостные организации», и использовали аккаунты в соцсетях для продвижения информации с поддельных ресурсов. В ноябре 2023 года Госдеп назвал этих россиян и их фирмы причастными к распространению «дезинформации по всей Латинской Америке».

Ранее Евросоюз снял санкции с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. Рестрикции были введены в отношении россиянина в марте 2022 года из-за родства с бизнесменом Дмитрием Мазепиным — его отцом. Суд ЕС впоследствии счел это недостаточным основанием для включения экс-гонщика в санкционный список.