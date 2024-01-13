Двое непальцев пытались на надувной лодке сбежать из Молдавии в Румынию

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое граждан Непала пытались на надувной лодке переплыть Прут, чтобы попасть из Молдавии в Румынию, сообщила пресс-служба Пограничной полиции. При себе беглецы имели лишь надувную лодку, воздушный насос и два весла.

Сотрудники пограничной полиции Регионального управления Запад задержали двух граждан Непала, которые пытались тайно попасть из Молдавии в Румынию. При себе у них была надувная лодка, воздушный насос и два весла, — уточнили представители Погранполиции.

Молодые люди были задержаны ночью на берегу Прута. Патруль сотрудников Погранполиции выяснил, что покинуть страну пытались мужчины 22 и 25 лет.

Ранее гражданин Молдавии попытался помочь украинскому уклонисту сбежать через Днестр на надувной лодке, но их план провалился. Помощь молдаванин оказывал за деньги: свои услуги он оценил в $3 тысячи. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, а украинцу — штраф в размере до $225. Случай произошел недалеко от украинского Могилева-Подольского.

До этого свыше 700 иностранцев-нелегалов сбежали из миграционных центров в Литве. Сотрудникам полиции удалось задержать около полутора сотен из них. Сотрудники ведомства отметили, что мигранты бегут из-за плохих условий жизни и страха перед депортацией. Чаще всего они самовольно покидали лагеря в Пабраде и Рукле.