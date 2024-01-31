Двое мужчин накачали туристку наркотиками, изнасиловали и бросили у дороги Туристку накачали наркотиками и изнасиловали на Неделе моды в Париже

Фото: Xinhua/Global Look Press

Американку, приехавшую на Неделю моды в Париже, накачали наркотиками и изнасиловали, передает издание Le Parisien. После этого злоумышленники вывезли ее на машине, бросили у обочины дороги и скрылись с места событий.

Как после рассказала пострадавшая, в баре отеля она познакомилась с двумя мужчинами. Трио употребило запрещенные вещества, а после поехало в дом к одному из мужчин. Там злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, надругались над ней.

Девушку заметили на бульваре Бессьер, откуда ее и забрала бригада скорой помощи. Обо всем пострадавшая рассказала полиции, но насильников пока задержать не удалось.

Ранее в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела после интимной связи с 63-летним мужем родной бабушки, ей удавалось скрывать беременность в течение нескольких месяцев. В Следственном комитете России завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, подозреваемого задержали.

До этого была отправлена под арест на два месяца семейная пара, подозреваемая в изнасиловании подруги на глазах у малолетних детей. По предварительным данным, трехлетний сын и семилетняя дочь супругов помещены в социально-реабилитационный центр. Родителей могут лишить прав воспитывать детей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.