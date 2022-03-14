Двое голландских наемников пострадали в результате удара ВС РФ во Львове
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:37, 14 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Двое голландских наемников украинского «иностранного легиона» пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по полигону Яворовский близ Львова на западе Украины, Об этом сообщил их координатор в посольстве Украины в Нидерландах Герт Снитселар, передаёт издание Telegraaf.
Голландские наемники получили легкие ранения, когда помогали вывести людей из здания, по которому был нанесён удар. Отмечается, что на этой военной базе находятся десятки голландских наемников, — сообщает издание.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по украинским учебным центрам подо Львовом в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский.
По словам генерала, в данных объектах были развёрнуты пункты подготовки иностранных наёмников. Кроме того, на местах располагались базы хранения оружия и военной техники, поставленной из зарубежных стран. По результатам удара были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия импортного вооружения. Конашенков отметил, что уничтожение наёмников будет продолжено.