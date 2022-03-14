Двое голландских наемников пострадали в результате удара ВС РФ во Львове

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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер рассказал израильскому премьеру о недавней ракетной атаке украинских ВСУ по центру Донецка, после которой погибли по меньшей мере 20 человек. Израильский премьер в свою очередь поделился информацией о переговорах с руководителями ряда государств по украинской проблематике.

Владимир Путин обратил внимание на чудовищную акцию Вооруженных сил Украины— ракетный удар по центру Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к массовым жертвам среди мирных жителей города. Премьер-министр Израиля...