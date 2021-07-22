Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Двое азербайджанских строителей подорвались на противопехотной мине в Ходжалинском районе Карабаха. Они проводили земляные работы. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Строители госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится расследование. Пока неизвестно о возбуждении какого-либо уголовного дела.

4 июля автомобиль с азербайджанскими журналистами подорвался на пластиковой мине. Она используется против танков и бронетранспортёров. Отмечается, что мина была установлена военными Армении при отступлении из Кельбаджарского района. При исполнении служебных обязанностей погибли оператор AzTV Сирадж Абишов 1989 года рождения, а также Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Кроме того, скончался заместитель представителя руководителя исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Ещё четыре человека были госпитализированы.

Российское посольство в Баку выразило искренние соболезнования родным и близким погибших азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине.