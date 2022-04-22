18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить мечеть Аль-Акса

16:33, 22 апреля 2022
Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить мечеть Аль-Акса Мечеть Аль-Акса Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Движение ХАМАС, держащее под контролем сектор Газа, обратилось к палестинцам с призывом «неукротимо защищать» расположенную в Восточном Иерусалиме мечеть Аль-Акса, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Такое решение было вызвано конфликтом с израильскими силами 15 апреля, когда полицейские разогнали арабов, протестующих против посещения евреями Храмовой горы.

Мы мобилизуем наши силы везде, где это возможно, и призываем палестинский народ также объединить свои усилия и неукротимо защищать мечеть Аль-Акса, — сказано в пятницу в заявлении движения.

Как заявило ХАМАС, «для борьбы с преступлениями израильских оккупантов необходима координация действий всех подразделений движения в регионе».

Нападения на прихожан мечети Аль-Акса означают лишь то, что политическое будущее руководства Израиля, в том числе премьер-министра Нафтали Беннета и главы МИД Яира Лапида, обречено на провал, — заявило руководство движения.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео