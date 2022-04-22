Движение ХАМАС призвало палестинцев защитить мечеть Аль-Акса

Фото: pixabay.com

Боевые действия в восточной части Донбасса и вдоль побережья Азовского моря окончательно добьют оставшееся от «лучших сил Украины», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на телеканале Fox News. По его мнению, многомиллиардные поставки ВСУ вооружения и экипировки не принесут должного эффекта, а занятая Америкой линия лишь принесёт больше человеческих жертв.

ВС РФ намерены уничтожить основные украинские силы, и эта задача почти выполнена. <...> Горькая правда заключается в том, что американские власти отправляют массу украинцев на смерть, не надеясь на значительные...