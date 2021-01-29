Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021 года американское движение Black Lives Matter (BLM). Он рассказал, что BLM помогло странам за пределами США бороться с расизмом в собственных обществах.
Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но и в Европе и Азии, — это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью, — отметил он.
По его словам, участники движения добились больших успехов в повышении осведомлённости всего мира о расовой несправедливости,
Кандидата на Нобелевскую премию мира может выдвинуть любой политик национального уровня. Он должен приложить мотивацию максимум из двух тысяч слов. Заявку на премию 2021 года можно подать до 1 февраля, победитель будет определён в октябре, а церемония награждения состоится 10 декабря. В 2020 году премию получила Международная продовольственная программа.
Как сообщал NEWS.ru, с начала лета 2020 года в разных городах США долгое время не прекращались беспорядки и демонстрации темнокожих американцев, объявивших тогда же о создании движения BLM.
Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.
Демонстранты выходили на улицы в разных городах, требовали остановить полицейский произвол и выступали против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).