https://static.news.ru/photo/8eb905c8-d92f-11e9-8567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинском городе Ровно 12-летнюю роженицу привезли в больницу со свалки, на которой она жила со своей матерью.

По данным UA:Ровно , в медучреждение её доставили в два часа ночи. Родила она в семь часов утра. По словам врачей, роды прошли без осложнений, сын девочки здоров.

Как рассказала Виктория Еникеева, главврач областного перинатального центра, куда доставили роженицу, скорую для неё вызвали охранники свалки. С ней приехала мама. Обе они без постоянного места жительства.

Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило, — сообщила Еникеева.

Ранее News.ru писал о том, что жительница американского штата Делавэр, которая думала, что не может иметь детей, родила дочь в туалете. Девочка появилась на свет 25 августа, на несколько недель раньше срока.