В украинском городе Ровно 12-летнюю роженицу привезли в больницу со свалки, на которой она жила со своей матерью.
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Как рассказала Виктория Еникеева, главврач областного перинатального центра, куда доставили роженицу, скорую для неё вызвали охранники свалки. С ней приехала мама. Обе они без постоянного места жительства.
Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило, — сообщила Еникеева.
Ранее News.ru писал о том, что жительница американского штата Делавэр, которая думала, что не может иметь детей, родила дочь в туалете. Девочка появилась на свет 25 августа, на несколько недель раньше срока.