Две трети американцев захотели развалить США

Две трети американцев выступают за выход из состава федерации. Об этом свидетельствует опрос журнала Bright Line Watch, сообщает Daily Mail.

Идею отделения поддерживают граждане США, проживающие в Северо-Западном, Хартлендском и Тихоокеанском регионе, а также в Южном Штате страны.

Нет, а что, серьёзно, давайте разойдёмся годика так на два, поживём отдельно. Демократы будут делать у себя свои демократические штуки, республиканцы — свои, республиканские. Посмотрим, у кого получится лучше, — пошутил на эту тему автор сатирического шоу на Fox News Грег Гатфилд.

Примечательно, что представители республиканской партии выступили за сохранение США в том виде, когда там будут проживать жители республиканских штатов с консервативными провинциями Канады. Представители демократов выступают за присоединение к прогрессивным провинциями для образования «Соединённых Штатов Канады».

Впервые о распаде страны в Штатах заговорили после президентских выборов 2016 года. Тогда у руля страны находился Дональд Трамп.