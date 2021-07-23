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Две трети американцев захотели развалить США

12:56, 23 июля 2021
Фото: johnsonderman/flickr.com
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Две трети американцев выступают за выход из состава федерации. Об этом свидетельствует опрос журнала Bright Line Watch, сообщает Daily Mail.

Идею отделения поддерживают граждане США, проживающие в Северо-Западном, Хартлендском и Тихоокеанском регионе, а также в Южном Штате страны.

Нет, а что, серьёзно, давайте разойдёмся годика так на два, поживём отдельно. Демократы будут делать у себя свои демократические штуки, республиканцы — свои, республиканские. Посмотрим, у кого получится лучше, — пошутил на эту тему автор сатирического шоу на Fox News Грег Гатфилд.

Примечательно, что представители республиканской партии выступили за сохранение США в том виде, когда там будут проживать жители республиканских штатов с консервативными провинциями Канады. Представители демократов выступают за присоединение к прогрессивным провинциями для образования «Соединённых Штатов Канады».

Впервые о распаде страны в Штатах заговорили после президентских выборов 2016 года. Тогда у руля страны находился Дональд Трамп.

Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что США превращаются в полумаргинальную страну, в которой президент может быть лишёён права слова в социальных сетях, а денежные средства печатаются в неограниченных количествах. Депутат считает, что в ближайшие 20 лет США ждёт серьёзная экономическая катастрофа, которая приведёт к распаду государства.

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