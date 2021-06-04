Две смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрированы в Эстонии

Два человека умерли после прививки от коронавируса в Эстонии. В первом случае вакцина вызвала образование тромба у 31-летнего спасателя, во втором — пожилая женщина после прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму, пишет Delfi.
Оба случая официально
Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. Людей прививают вакцинами Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, все — компании Johnson & Johnson. На данный момент в стране привиты 490 619 человек, это 36,9% от населения государства. Обе необходимые дозы вакцины получили 283 372 человека.
Как сообщалось ранее, молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca.