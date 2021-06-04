Две смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрированы в Эстонии

https://static.news.ru/photo/a46e74fa-c5ac-11eb-bf02-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Два человека умерли после прививки от коронавируса в Эстонии. В первом случае вакцина вызвала образование тромба у 31-летнего спасателя, во втором — пожилая женщина после прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму, пишет Delfi.

Оба случая официально зарегистрированы бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств. Всю остальную информацию о летальных исходах после вакцинации в бюро называют «домыслами», распространяемыми в соцсетях.

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. Людей прививают вакцинами Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, все — компании Johnson & Johnson. На данный момент в стране привиты 490 619 человек, это 36,9% от населения государства. Обе необходимые дозы вакцины получили 283 372 человека.

Как сообщалось ранее, молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca.