Две компании Японии будут получать СПГ через новый «Сахалин-2» Nikkei: две компании Японии заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалина-2»

Фото: Газпром

Две компании из Японии заключили контаракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомлённые источники. Речь идет о компаниях Tokyo Gas и JERA.

По информации газеты, условия поставок и закупочные цены для компаний остаются такими же, какими они были до изменений в структуре управления проектом. При этом издание уточняет, что в настоящее время, согласно имеющейся информации, ни одна из восьми компаний, получающих газ с «Сахалина-2», не объявляла о намерении разорвать контракт.

30 июня Владимир Путин подписал указ, предписывающий сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.