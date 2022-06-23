Две европейские страны решили больше не вмешиваться в конфликт на Украине The Spectator: в Европе решили отказаться от вмешательства в конфликт на Украине

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Британский журналист Эндрю Теттенборн в своей статье для The Spectator заявил, что Франция и Германия решили оставить Украину наедине с Россией, чтобы страны выбрали наиболее оптимальный вариант развития событий в сложившейся ситуации. Он добавил, что ведущие европейские страны решили наблюдать за этим процессом со стороны. В материале также сказано, что страны Европы разделились во мнениях в вопросе поддержки Киева.

Откровенно говоря, это означает, что Франция и Германия выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных, — написал Теттенборн.

В качестве аргумента публицист указал на данные исследования Европейского совета по международным отношениям, которые показали, что большая часть французов и немцев выступают за немедленное мирное урегулирование между Россией и Украиной.

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что руководство США собирается представить на саммите «Большой семёрки» (G7) набор конкретных предложений по усилению давления на Россию. Чиновник добавил, что для обсуждения этой темы президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах. Он отметил, что в повестке будут стоять вопросы дополнительной поддержки Киева, а также противостояния угрозам, исходящим от КНР.