Две бомбы, что взорвут миропорядок Кто поднимет два неразорвавшихся заряда, тот поставит нужную точку в деле подрыва «Северных потоков»

Фото: Cpl. Jerry Edlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспоминаются сюжеты многих боевиков: в море падает самолет с секретным оборудованием и разведки сразу нескольких стран спешат первыми поднять ценный груз и овладеть секретными технологиями. Но такие киносказки на глазах могут стать суровой былью.

Не сразу даже самые внимательные читатели расследования Сеймура Херша обратили внимание в этом сенсационном материале на одну важнейшую деталь. Из текста следует, что американские водолазы-диверсанты заложили под трубы «Северных потоков» восемь мощных зарядов, чтоб, как говорится, рвануть наверняка. И по сведениям Херша, дистанционно удалось привести в действие только шесть из них. В результате три ветки «Северных потоков», три мощных, укрытых бетонными плитами трубы оказались выведенными из строя. Да так, что целые куски труб оказались вырванными из тел газопроводов.

Но сразу после известия о диверсии века возник вполне резонный вопрос — а что же четвертая нитка осталась нетронутой? Неужто «таинственные террористы» оставили ее из высоких гуманистических соображений, чтобы Германия не замерзла или чтобы у России хоть что-то осталось от такого затратного актива? Согласитесь, подобные предположения выглядели абсурдными, но отражали непонимание деталей диверсии.

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look press

И вот теперь, благодаря разоблачениям Херша, этот пазл окончательно сложился. Просто два заряда не удалось привести в действие с помощью оставленного буя. Газопроводы «Северный поток» должны были быть напрочь уничтожены как транспортная система. Как геополитическая категория. Но слегка подвела техника.

Иными словами, два заряда продолжают оставаться на дне морском. Вряд ли сейчас можно достоверно определить, представляют ли они опасность для судоходства в этой акватории, насыщенной транспортными потоками. Хотя и на этом можно строить обвинения, выдвигаемые против натовцев в международных инстанциях. Помните, как Россию упрекали в том, что газопровод планируется проложить в водах, где осталось немало мин и зарядов еще со времен Второй мировой войны? А это, мол, очень опасно, поскольку работы могут поднять их со дна. И вот теперь новые мощные заряды на том же дне.

Но кульминация скандала вокруг диверсии, конечно, может заключаться в другом: кто сумеет поднять эти две бомбы. Бомбы и в военном, и в политическом смысле. По зарядам, видимо, можно будет без особого труда увидеть не только их тип, но и маркировку. А значит, установить и производителя, и заказчика, и исполнителя террористического акта.

На дне продолжает лежать та самая улика, которая автоматически снимет все вопросы, если у кого-то они еще сохраняются. Вот только готова ли Россия в лице своих многочисленных дипломатов и политиков потребовать проведения международной операции по подъему этих зарядов? Не говоря уже о проведении собственной акции по подъему. У нас ведь вроде бы все есть. И подготовленные водолазы, и спускаемые глубоководные аппараты с манипуляторами.

Но можно предположить, что дальше протестов в ООН наша страна не двинется. А натовцы срочно проведут в этой акватории очередные крупномасштабные маневры и под этим стандартным прикрытием снимут эти несработавшие бомбы.