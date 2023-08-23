Дважды сидел, мать сбывала левый алкоголь: тайны жизни президента ЮАР Где родился, учился и заработал состояние глава Южной Африки Сирил Рамафоса

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоса прибыл для участия во втором Саммите Россия — Африка 2023 год

В Южной Африке с 21 по 24 августа проходит саммит БРИКС. Внимание привлекает фигура хозяина саммита 70-летнего президента ЮАР Сирила Рамафосы — уроженца гетто, сподвижника Нельсона Манделы, заслужившего во времена апартеида славу опытного переговорщика с белыми чиновниками. После падения режима Рамафоса вложился в розлив Coca-Cola и стал олигархом. Подробности его биографии — в материале NEWS.ru.

Рамафоса воспитывался в трущобах гетто Соуэто

Матамела Сирил Рамафоса родился 17 ноября 1952 года в Йоханнесбурге, став вторым из трех детей отставного полицейского Сэмюэля Рамафосы и его супруги, домохозяйки Эрдмуты. Чтобы поддержать небогатую семью, Эрдмута занималась, по данным СМИ, нелегальной торговлей алкоголем.

В 1962 году семья Рамафосы была вынуждена переехать в Соуэто — гетто Йоханнесбурга, выделенное для проживания чернокожим властями в рамках политики апартеида (обособленности от белого населения. — NEWS.ru), начавшейся в 1948 году. Уже тогда Соуэто, населенные негритянской беднотой трущобы, пользовался недоброй славой.

Сирил Рамафоса с 1972 года начал посещать Университет Севера (ныне Университет Лимпопо), где изучал право. Параллельно он стал активистом студенческого христианского движения. Также Рамафоса примкнул к Южноафриканской студенческой организации и занялся активной общественной деятельностью. Он был первый раз арестован в 1974 году — после участия в митинге, посвященном падению колониальной администрации и победе повстанцев в соседнем Мозамбике. В течение 11 месяцев будущий глава государства содержался в одиночной камере. После освобождения в сентябре 1975 года он остался в политике, став активистом Съезда чернокожих — движения по борьбе с апартеидом. Через несколько месяцев после начала знаменитого восстания против апартеида, устроенного школьниками и студентами в Соуэто, Рамафоса снова был арестован и шесть месяцев содержался в одиночной камере. Гетто Соуэто стало печально известным на весь мир после того, как полиция открыла огонь по безоружным школьникам, чтобы подавить восстание.

После освобождения из тюрьмы в 1977 году несколько лет будущий президент учился и работал на полставки клерком. В 1981 году получил степень бакалавра права Университета Южной Африки.

За что Рамафоса получил Орден серебряного баобаба

Вскоре после получения степени Рамафоса был нанят юрисконсультом Совета профсоюзов Южной Африки, там он занимался созданием Национального союза горняков (NUM). В 1982 году он стал генеральным секретарем NUM и занимал эту должность до 1991 года.

Работая в NUM, он помог сформировать Конгресс южноафриканских профсоюзов. Рамафоса прославился, когда возглавил забастовку NUM 1987 года. Стачка была самой крупной и продолжительной в истории горнодобывающей промышленности ЮАР.

В 1991 году, заслужив славу опытного переговорщика с властями, Рамафоса стал генеральным секретарем Африканского национального конгресса — старейшей политической партии ЮАР, которую в 1991-1997 годах возглавлял Нельсон Мандела.

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Нельсон Мандела и Сирил Рамафоса 1992 год

В 1994 году режим апартеида пал. Нельсон Мандела стал первым темнокожим президентом страны. Хотя Рамафоса имел хорошие шансы для избрания вице-президентом, этот пост в конечном итоге перешел к Табо Мбеки, а Рамафоса стал членом Национальной ассамблеи (парламента).

В 1994-1996 годах будущий третий президент страны был председателем Конституционного собрания, создавшего новый Основной закон республики, только что перешедшей к демократии. В 2009 году президент был удостоен престижной южноафриканской награды Ордена серебряного баобаба — за работу над получившей широкое признание «конституцией Рамафосы».

Как будущий президент стал успешным бизнесменом

В 1997 году Рамафоса отошел от политики и занялся бизнесом, войдя в список 50 богатейших людей Африки с состоянием в $450 млн, по версии журнала Forbes. Основанная Рамафосой Shanduka Group владела долями в горнодобывающих предприятиях, финансовых учреждениях, дочерних компаниях McDonald’s в Южной Африке и заводах по розливу Coca-Cola. Рамафоса входил в советы директоров многих других южноафриканских компаний.

О его личной жизни известно мало. Нынешняя (третья) супруга президента Тшепо Мотсепе — сестра южноафриканского магната, миллиардера Патриса Мотсепе, сделавшего состояние в горнодобывающей отрасли. Также известно, что у Рамафосы четверо детей от разных браков.

Когда Рамафоса вернулся в политику

В декабре 2012 года Рамафоса вернулся в политику. Он был избран вице-президентом партии АНК и начал работать под руководством лидера АНК и президента страны Джейкоба Зумы. После того как Зума был переизбран президентом в мае 2014 года, он назначил Рамафосу вице-президентом.

Чтобы избежать конфликта интересов, Рамафоса ушел со многих корпоративных должностей и официально отказался от занятий бизнесом.

На партконференции АНК в декабре 2017 года Зума заявил, что не станет баллотироваться на новый срок. После этого Рамафоса был избран лидером АНК с небольшим перевесом. Повышение до поста руководителя партии дало ему все шансы, чтобы стать следующим президентом страны. Так и вышло — 15 февраля 2018 года Сирил Рамафоса стал президентом ЮАР.

Фото: EPA\TASS Сирил Рамафоса и Барак Обама 2013 год

С чем столкнулся Рамафоса на посту президента

Придя к власти, Рамафоса столкнулся с проблемами, которые нельзя было быстро решить — дефицит электроэнергии, вспышка листериоза (бактериальной инфекции, приводящей к сепсису и менингиту. — NEWS.ru), коррупция, которую многие связывали с атмосферой внутри правящей партии, а также с действиями настроенных против Рамафосы членов АНК.

В борьбе с коррупцией Рамафоса достиг некоторых успехов, учредив специальный трибунал, который рассматривает дела о злоупотреблениях чиновников и ищет способы вернуть украденные государственные средства.

Под давлением радикального крыла АНК Рамафосе пришлось пойти на жесткий вариант земельной реформы, — земли забрали у белых граждан ЮАР и передали коренным жителям без компенсации. Изначально Рамафоса призывал держаться более взвешенной линии в этой реформе.

В мае 2019 года Рамафоса переизбрался на второй срок. В сформированном президентом правительстве половину кресел заняли женщины.

Сколько миллионов хранились в диване на даче Рамафосы

Пандемия ударила по экономической ситуации в ЮАР — по ее итогам, уровень безработицы в стране составил 32%. Имущественное неравенство в стране остается одним из самых высоких в мире, что приводит к регулярным массовым протестам, беспорядкам и погромам.

В июне прошлого года в ЮАР разгорелся скандал — Сирила Рамафосу обвинили в том, что он скрыл факт кражи не менее $4 млн. Деньги якобы были спрятаны в диване в его доме на ферме «Фала-фала». Жалоба была подана политическими оппонентами Рамафосы, в частности — бывшим шефом службы госбезопасности Артуром Фрейзером. По утверждению Фрейзера, Рамафоса скрыл кражу, поскольку деньги, возможно, были получены неясным путем и не задекларированы должным образом.

Рамафоса свою вину отрицал. Он заявил, что сообщил о краже, как только ему стало о ней известно, и что происхождение денег тоже совершенно прозрачно, — он их получил от торговой операции. Однако слова Рамафосы не вызвали в обществе особого доверия, и несколько правительственных учреждений, в том числе Управление государственного защитника (национальный омбудсмен) и Южноафриканский резервный банк, начали расследование, уже получившее название «Фармгейт».

Дело дошло до обсуждения в парламенте возможности импичмента, однако правящий АНК заблокировал процедуру.

Фото: Xabiso Mkhabela/XinHua/Global Look Press Сирил Рамафоса

30 июня президент Рамафоса был оправдан. Последняя точка в скандале была поставлена за день до начала саммита БРИКС, когда Южноафриканский резервный банк заявил, что президент однозначно не нарушал правила валютного контроля. Оказалось, что деньги были получены от одного бизнесмена из Судана за 20 голов буйволов, но скот так и не был поставлен покупателю, а поэтому сделка не состоялась, а значит в данном случае не был нужен и государственный валютный контроль.

Не исключено, что скандал продолжится после того, как саммит БРИКС закроется, а зарубежные гости разъедутся — оппозиция уже заявила, что недовольна результатами расследования «Фармгейта» и намерена подать на Рамафосу в суд.

Как глава ЮАР купил Шута

Однако это не все претензии, которые звучали в обществе к президенту в ЮАР. Недавно стало известно, что Рамафоса купил на аукционе за 3,5 млн рандов (более $186 тыс.) быка по кличке Шут знаменитой боранской породы, выведенной в древности в Эфиопии от зебу. Порода отличается плодовитостью, выносливостью, неприхотливостью и тихим нравом.

В южноафриканских соцсетях про президента с раздражением пишут, что он покупает дорогой скот, но не жертвует на благотворительность. Ему в вину также ставят, что во время пандемии ковида не были пересмотрены зарплаты госслужащих, несмотря на тяжелое положение последних.

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