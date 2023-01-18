Дважды объединенная: как создавалась и восстанавливалась Германия

Фото: wikipedia.org

Немецкий государственный и политический деятель Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи

Германии не повезло быть разделенной дважды. Когда распалось средневековое Германское королевство, эта страна на несколько столетий превратилась в конгломерат мелких независимых герцогств, княжеств, графств, вольных городов и даже аббатств. Попытка объединиться во время европейской революции 1848 года провалилась, и создание единой Германии состоялось лишь в 1871 году. После неудачной Первой мировой войны Германия уцелела, но потеряла Эльзас и Лотарингию, что породило жажду реванша. Вторая мировая война привела к куда более печальным последствиям для немецкого народа. Страна была разделена на сферы влияния Запада и СССР, потеряла Восточную Пруссию и Силезию. Несмотря на такой удар, она смогла преодолеть послевоенную разруху, превратилась в первую экономику Европы и в 1990 году объединилась вновь.

Объединиться, но не стать слишком сильной

18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версальского дворца в присутствии правителей немецкий княжеств канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк зачитал прошение глав германских государств к королю Пруссии Вильгельму I о принятии титула германского императора. Чуть раньше тоже по инициативе Бисмарка рейхстаг Северогерманского союза принял решение о преобразовании конфедерации в империю.

Момент был подобран самым лучшим образом: Французская империя Наполеона III, главный противник объединения Германии, была разгромлена, в Париже недовольные горожане объявили республику. Даже место проведения церемонии оказалось глубоко символичным — Версаль, знаменитая резиденция французских королей, где еще Людовик XIV строил завоевательные планы.

Так родилась Германская империя, в центре Европы появилось огромное государство, которое в ближайшем будущем развяжет две мировых войны, будет разделено победителями и соберется воедино вновь, демонстрируя желание немецкого народа жить в собственном национальном государстве.

Начало Германской империи было положено в 1815 году на Венском конгрессе, решавшем судьбы Европы после победы над Наполеоном. Тогда было решено устроить союз мелких германских государств. Этого требовали и сами немцы, во время освобождения Германии от власти Наполеона начавшие ощущать себя единым народом. За объединение высказывались торговцы с промышленниками, нуждавшиеся в общем рынке. Современный немецкий историк Бонвеч Бернд так описывал ход мысли европейских политиков того времени:

Будущее территориальное устройство Германии было предметом жарких дискуссий на Венском конгрессе, в которых принимали участие не только германские государства. Внутреннее устройство Германии уже около полутора веков ставило перед Европой дилемму. Если та будет слабой и раздробленной, она будет побуждать своих соседей, в первую очередь Францию, к экспансии. Если Германия объединится, то станет слишком сильной и будет сама угрожать соседям. Выход нашли в том, чтобы, сохраняя раздробленность Германии, консолидировать ее.

Фото: wikipedia.org Заключительный акт Венского конгресса

Германский союз стал конфедерацией, включавшей в свой состав все немецкие государства — от вольных городов, до двух великих держав Австрийской империи и королевства Пруссии. Состояли там и государства поменьше — Бавария, Саксония, Вюртемберг, Ганновер, всего 39 королевств и княжеств. Фактически союз стал своеобразной реинкарнацией средневековой Священной Римской империи германской нации — наследия империи Запада, созданной Карлом Великим еще в IX веке.

Но держава Каролингов и Священная Римская империя были феодальными государствами, которые объединялись не единой нацией, а освященной католической церковью властью императора. В состав Священной Римской империи по традиции входили славянское королевство Богемия и Северная Италия, а немецкие земли восточнее Вислы (Пруссия и Силезия), наоборот, не входили, потому что при императоре Карле Великом они еще не были заселены немецкими колонистами. В 1815 году в основу союза был положен строго национальный принцип, ведь наполеоновские войны разбудили в народах Европы национальные чувства. С этого времени идеи объединения двух разделенных народов — немцев и итальянцев — становились всё более популярными.

От императоров до Наполеона

Разумеется, попытки объединить Германию предпринимались еще в Средние века. Император Фридрих I Барбаросса в XII веке постоянно воевал с непокорными феодалами, безжалостно отбирал земли у тех, кто противился его власти, но так и не смог превратить конгломерат княжеств в единую державу. Император Карл V в XVI веке потратил всю свою жизнь на попытки объединения Германии, но не добился никаких результатов и был вынужден отречься от престола.

Причиной этих неудач было политическое устройство Германии: любые централизаторские идеи правителей разбивались о сопротивление князей, которые стремились сохранить свою власть, даже ценой ослабления единства.

Точно так же прямо перед монгольским нашествием хана Батыя Русь являлась ареной междоусобиц удельных князей, для которых собственное княжество было важнее, чем общерусские интересы. В Германии отсутствие единства осложнялось тем, что все независимые княжества имели давнюю традицию самостоятельного существования, располагали множеством привилегий, ограничивающих власть главы Священной римской империи.

Удивительный факт: первым объединителем Германии стал Наполеон. Одержав победу над габсбургской Австрией, господствовавшей в Священной римской империи, он перекроил карту Германии, принудительно ликвидировав множество мелких и мельчайших государств, владения которых порой ограничивались несколькими квадратными километрами. Оставшиеся страны получили заметные территориальные приращения и были объединены в Рейнский союз.

Фото: wikipedia.org Наполеон принимает австрийского императора Франциска II после битвы при Аустерлице

В этом не было никакой благотворительности или особых симпатий Наполеона к немцам. Императором французов двигал эгоизм. Он нуждался в немецких армиях, а любое крупное государство могло обеспечить значительно более сильный и хорошо обученный военный контингент, нежели несколько мелких.

Когда французы в 1812 году отправились в поход на Россию, в составе Великой армии были баварский, саксонский и вестфальский корпуса.

Германский союз

Падение наполеоновской империи привело к восстановлению ситуации бывшей в Германии до начала французских завоеваний. Рейнский союз распустили, королевство Вестфалия упразднили, но большую часть наполеоновских реформ не тронули.

Германия осталась куда более единой, чем была в прошлом. Создавался общегерманский консультационный орган — Союзное собрание, существовала судебная инстанция, разбиравшая споры немецких государств, а также союзная армия, в которую входили контингенты стран членов союза. Хотя было решение организовать Германский таможенный союз, дело затянулось до 1834 года.

В целом, Германский союз не был даже конфедерацией, его считали международной организацией, чем-то вроде Европейского экономического сообщества до образования Евросоюза, только с большим упором не на экономическое, а на политическое сотрудничество стран.

Все изменила «Весна народов» — общеевропейский подъем демократических и национальных движений. Германия не стала исключением: там произошла Мартовская революция 1848 года. Почти повсеместно народ вышел на улицы с требованиями установления демократии и созыва общегерманского парламента. Сопротивляться столь массовым выступлениям против надоевшей людям абсолютистской власти было невозможно и правительства отдельных государств пошли на уступки.

Фото: wikipedia.org Революция 1848-1849 годов в Германии

Повсюду вводились новые конституции, а в мае во Франкфурт съехались депутаты всенемецкого Национального собрания. Одним из главных вопросов созванного парламента стало объединение Германии. Уверенность в близящемся единстве была так велика, что депутаты, еще не решив, как оно произойдет, проголосовали за создание общенемецкого военного флота, для которого даже закупили несколько кораблей. После чего оказалось, что объединение не идет дальше деклараций.

Главной проблемой стал выбор между двумя программами: великогерманской, предполагавшей объединение всех государств вокруг Австрии, и малогерманский, сторонники которой считали, что в немецком национальном государстве не место австрийским подданным — венграм, славянам и итальянцам, и предполагавшем объединяться вокруг Пруссии. Либералы поддерживали великогерманский проект, а консерваторы — малогерманский. В итоге мнение большинства склонилось к малогерманскому пути.

Весной 1849 годы депутаты предложили королю Пруссии Фридриху-Вильгельму IV корону императора Германии. Консерватор и убежденный сторонник идей Венского конгресса, Фридрих-Вильгельм с негодованием отверг этот дар, заявив, что он король по воле Божьей и не нуждается в императорском титуле, дарованном от имени народа. Вскоре войска Пруссии подавили революционные выступления по всей Германии, восстановив картину мира, сложившуюся еще в 1815 году.

Бисмарк приступает к работе

В 1862 году канцлером Пруссии стал Бисмарк, вскоре после получения назначения он встретился с послом Австрийской империи и заявил ему:

Наши отношения должны стать либо лучше, либо хуже. Я готов вместе с вами попытаться улучшить их. Если это не удастся из-за вашего отказа, то не рассчитывайте, что нас можно будет связать фразами о дружбе и союзе. Вам придется иметь дело с нами как с великой европейской державой; параграфы Венского заключительного акта 1815 года не в состоянии задержать исторического развития Германии.

Это был четко обозначенный курс на объединение Германии и угроза Австрии, чтобы она не пыталась мешать. Пруссии было чем угрожать — ее армия и экономика на тот момент были значительно сильнее австрийских. Но власти Вены не хотели лишаться возможности объединить Германию под властью Габсбургов. Австрия выступала в роли защитницы прав немецких князей, и это крайне мешало Бисмарку.

В 1866 году он провернул хитроумную дипломатическую комбинацию, обвинив Австрию в неспособности договориться о судьбе герцогства Гольштейн. Пруссия объявила войну. Хотя Австрию поддержали государства Германского союза, прусская армия провела блестящую кампанию, разгромила австрийцев в битве под Садовой, после чего Берлин продиктовал условия мира, которые ставили Австрию в подчиненное положение.

Фото: Scherl/Global Look Press Король Пруссии Вильгельм I (на переднем плане), наследный принц Фридрих Вильгельм Прусский, Отто фон Бисмарк и начальник штаба Гельмут фон Мольтке благодарят бога за победу над австрийцами с молитвой Helm Ab zum в битве при Каниггре, 03.07.1866 год

Отныне гегемоном Германии безоговорочно была лишь Пруссия. Бисмарк даже специально решил «не обижать» Вену, чтобы превратить Австрийскую империю в своего младшего партнера. Именно так и произошло. Германо-австрийский союз, направленный против России и Франции, неизбежно стал источником европейского конфликта, который в 1914 году перерос в Первую мировую войну.

Бисмарк начал готовить объединение страны. Дела на дипломатическом фронте складывались крайне благоприятно. Воспрепятствовать объединению Германии могли лишь Франция и Россия.

Но Россия была обижена на Францию за нападение в Крымскую войну и поэтому в Санкт-Петербурге давали понять, что если Берлин решит повоевать с Парижем, то со стороны России никаких возражений не будет. Более того, сокрушение Франции как гаранта Парижского мира было очень выгодно русским, так как позволяло отменить ограничения, наложенные на государство по итогам Крымской войны.

Война с Францией и первое объединение

После австро-прусской войны император Наполеон III поднял перед прусским правительством вопрос о территориальных компенсациях Франции за счет франкоговорящих областей Люксембурга и Бельгии. Бисмарк решительно отверг это требование, что подтвердило его репутацию защитника немецкого народа.

Однако этого было недостаточно, чтобы подтолкнуть немецкие государства к объединению. Саксония, Ганновер и другие государства поменьше всё устраивало: они сохраняли независимость, при этом в Германии существовало единое экономическое пространство, свободное движение людей и капиталов. Требовалась настоящая серьезная встряска всей системы, которая заставила бы пересмотреть привычную картину мира. И это могла быть только война, причем быстрая и победоносная для Пруссии.

Бисмарк стал искать повод для развязывания военного конфликта. Когда летом 1870 года шли сложные консультации по поводу приглашения прусского принца на престол Испанского королевства, Бисмарк подделал телеграмму, информирующую о ходе переговоров. Пресса получила «документ» в котором позиция Пруссии выглядела ультиматумом, обращенным к Франции.

Французский парламент был столь возмущен, что единодушно голосовал за объявление войны Пруссии. Французские маршалы, помнившие еще осаду Севастополя, уверяли Наполеона III, что армия готов к любой войне. Но на деле оказалось, что французское войско отсталое и слабое. Война с Пруссией оказалась с позором проиграна. Даже император попал в плен, что вызвало падение монархии. Как пишет Бернд:

Победа Пруссии позволила ликвидировать последнее серьезное препятствие на пути объединения Германии. Политика национально-государственного строительства, проводимая Бисмарком, увенчалась успехом.

Фото: Scherl/Global Look Press Немецкий государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк

Разделение и второе объединение

От Германской империи Веймарской республике по наследству досталось федеративное устройство государства. Это категорически не нравилось немецким националистам, поэтому правительство Гитлера одним из мероприятий (наряду с милитаризацией экономики и подготовке к войне) провела унификацию и централизацию государства.

К концу 1930-х года Германия стала единым унитарным государством. Но просуществовало в таком виде совсем недолго. Поражение во Второй мировой войне вызвало к жизни планы расчленения Германии. Союзники считали, что это слишком большая и сильная страна и значит надо разделить ее, чтобы Германия никогда больше не угрожала европейской безопасности.

Раздел и деиндустриализация Германии, превращение ее в сельскохозяйственную страну были уже почти решенным делом, но натолкнулись на категорическое несогласие СССР. Сталин хотел получить единую, сильную и социалистическую Германию, а когда это не получилось, предпочел установить советский режим в зоне оккупации СССР.

ГДР превратилась в «витрину социализма», там был самый высокий уровень жизни среди всего социалистического лагеря, но даже он заметно уступал жизни среднего гражданина ФРГ. Началось бегство немцев в Западную Германию.

Фото: Bratke/picture-alliance/dpa/TASS Как строили Берлинскую стену

Чтобы остановить исход, в 1961 году социалистические власти ГДР построили Берлинскую стену. Граница между ГДР и ФРГ была закрыта, пограничники стреляли по беглецам без предупреждения. Для обеспечения стабильности ГДР в этой стране была размещена советская группа войск — самый значительный иностранный контингент армии СССР, который в годы Холодной войны считался ударным кулаком который в случае перехода к «горячей» стадии конфликта, должен был сломать оборону НАТО и выйти к Ла-Маншу. Что западных, что восточных немцев пугала перспектива превращения Германии в место для ведения боевых действий с применением атомного оружия.

В 1989 году СССР заявил, что не будет препятствовать смене политических режимов в странах соцлагеря. Это послужило сигналом к началу серии "бархатных революций в Восточной Европе. Власть коммунистов в ГДР пала, что было встречено немецким народом с огромным энтузиазмом. Восточные немцы хотели не только объединения, но и желали получить финансовые вливания со стороны Богатой Западной Германии. При полной поддержке советского руководства в 1990 году объединение двух стран состоялось. Германия снова стала единой.