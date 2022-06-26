Двадцать пять россиян эвакуированы с горящего парома у берегов Японии Двадцать пять россиян эвакуированы с горящего парома Angara у берегов Японии

Фото: vesselfinder.com

Пожар произошёл на грузовом судне Angara, которое шло в Японском море у берегов префектуры Исикава в центральной части страны. На борту находились 25 россиян. Об этом сообщила газета «Хоккоку», передаёт ТАСС.

По информации издания, экипаж не пострадал. Проходивший рядом с местом происшествия контейнеровоз эвакуировал 19 членов экипажа, ещё шестеро остались на борту судна для тушения огня. Причины пожара пока не установлены. В качестве одной из версий называют возгорание автомобиля, которого перевозило судно.

Согласно информации японского издания, судно направлялась из порта японской префектуры Тояма во Владивосток. Angara зарегистрирована в Сьерра-Леоне.

Эвакуацию россиян подтвердили и в генеральном консульстве РФ в Ниигате. Там сообщили, что, согласно данным Управления безопасности на море Японии, «экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован».