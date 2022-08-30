Двадцать человек погибли в столкновениях в Ираке «Аль Джазира»: двадцать человек погибли в столкновениях в Ираке

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Двадцать человек погибли в результате столкновений между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными отрядами его политических противников в столице Ирака. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира», ссылаясь на источники в медицинских службах.

Двадцать человек стали жертвами столкновениях в «зеленой зоне» Багдада, — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала «Аль-Арабия», в столкновениях погибли 14 и пострадали более 300 человек.

Ожесточенные бои идут в настоящее время в «зеленой зоне» Багдада. Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. В столицу введены подразделения иракской армии для подкрепления сил безопасности. Известно о гибели двух военнослужащих.

Ранее Муктада ас-Садр сообщил о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов своей партии в знак протеста против нежелания властей страны провести досрочные выборы в парламент при отсутствии возможности создания широкой коалиции шиитских сил.

После этого заявления сотни сторонников политика ворвались в «зеленую зону» Багдада, заняли Республиканский дворец, в котором располагается штаб-квартира правительства страны. Там произошли стычки между протестующими и силами правопорядка.

Силовики взяли дворец под полный контроль. Для этого применялось огнестрельное оружие и слезточивый газ.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал ас-Садра попросить своих сторонникв покинуть захваченные здания.

Сам ас-Садр объявил о начале голодовки. По его словам, он начнет есть только после того, как в Ираке прекратится насилие.