Два взрыва прогремели у посольства США в Кабуле

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Два мощных взрыва прогремели между посольством США и президентским дворцом в Кабуле. При этом президент сделал громкое заявление. Гани заявил, что талибы готовились атаковать Кабул, и он решил уйти в отставку, пишет ТАСС.

Отменены все регулярные авиарейсы из Кабула, полёты продолжают осуществлять только военно-транспортные зафрахтованные военными пассажирские самолёты. Причём аэропорт — это последний крупный объект под контролем НАТО в стране.

Коммерческие авиарейсы в аэропорту Кабула отменены. Аэропорт продолжает обслуживать только организованные военными рейсы для эвакуации персонала. Аэропорт контролируют военные альянса, сообщил агентству источник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что он проводит непрерывные телефонные переговоры с лидерами западных стран по эвакуации западного персонала из этой страны.

Ранее боевики движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство РФ.