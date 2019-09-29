https://static.news.ru/photo/3c8bec72-e2b5-11e9-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Defense Visual Information Center

Два военных самолёта США были замечены в районе Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar .

Как говорится в сообщении, в 09:25 мск самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E вылетел с авиабазы Суда-Бэй, о. Крит. В 11:45 он приступил к выполнению разведывательного полёта у берегов Крыма. Также в 11:10 мск в акватории Чёрного моря заметили патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A. Часом ранее он вылетел с базы НАТО Сигонелла в Италии.

Ранее News.ru писал, что самолёт с регистрационным номером 156511 начал разведку вблизи западных границ полуострова. На протяжении нескольких часов борт находился вокруг Крыма, перемещаясь со скоростью более 531 км/ч.