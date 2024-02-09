Два военных самолета России заметили у Аляски NORAD проследило за полетом двух военных самолетов России рядом с Аляской

Фото: Global Look Press

Самолет-разведчик США

Полет двух российских военных самолетов отследили над международными водами около Аляски, сообщило на странице в Twitter (X) Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). По его информации, воздушные суда, которые не входили ни в канадское, ни в американское пространство, не воспринимаются в качестве угрозы.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 8 февраля 2024 года, — сказано в сообщении.

Ранее Военно-воздушные силы Германии сообщили, что их истребители сопроводили военный самолет России комплексной разведки Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген. По словам представителей немецких ВВС, российское воздушное судно отключило сигнал транспондера. Истребители отслеживали Ил-20М, пока он не повернул назад, на восток.

До этого США встревожила группа российских и китайских кораблей, появившихся у берегов Аляски. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что таким образом Москва послала сигнал Вашингтону. По его мнению, РФ показала, что ее корабли могут заплывать в чужие территориальные воды, что США делали годами.