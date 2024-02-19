Два украинских издания оправдались за публикации об Авдеевке «Украинская правда» и Liga.net объяснили посты о потерях ВСУ взломом страниц

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сетевые издания «Украинская правда» и Liga.net объяснили свои публикации о потерях элитных формирований ВСУ под Авдеевкой в соцсети Twitter (X) тем, что их взломали. Сообщения они назвали не соответствующими действительности.

На страницах интернет-изданий, которые пожаловались на потерю доступа к собственным аккаунтам на платформе, появилась информация о гибели более 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ и паническом отступлении оставшихся в живых из Авдеевки.

Накануне Минобороны РФ обнародовало видео бегства украинских военных из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении. В свою очередь военкор Александр Коц объяснил крайнюю деморализацию украинских бойцов тем, что ВС России после начала наступления сумели перерезать две «артерии жизни», лишив ВСУ ротации и поставок боеприпасов.

Минобороны РФ информировало, что в результате наступательных действия группировки войск «Центр» российские военнослужащие сумели продвинуться на глубину 8,6 км и полностью освободили Авдеевку. В результате ожесточенных боев было уничтожено свыше 1,5 тысячи бойцов противника.

Один из украинских солдат назвал главной ошибкой командования запоздавшее решение о выводе войск из Авдеевки.