Два тяжелораненых солдата РФ и Украины спасали друг друга в течение 10 дней Mash: два раненых солдата РФ и Украины спасали друг друга в течение 10 дней

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что два тяжелораненых солдата ВС России и Украины помогали друг другу выжить в течение 10 дней в серой зоне. По данным канала, бойца ВС РФ считали погибшим после тяжелого взятия двух опорных пунктов ВСУ, но он выжил, получив серьезные ранения спины. Как пишет Mash, до ближайших позиций российской армии он добирался 10 дней. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

По сведениям канала, в груде тел на поле боя военный наткнулся на еще живого украинского солдата. Мужчинам, как сообщает Mash, удалось оказать друг другу первую помощь и отправиться на поиски позиций ВС РФ вместе. Через несколько дней, по сведениям канала, украинец скончался, а российский боец продолжил свой путь один. Mash пишет, что по дороге он ел снег, чтобы не умереть от жажды.

Сейчас, по информации канала, бойцу ничего не угрожает, однако ноги военного сильно обморожены. Врачи делают всё возможное для лечения, но не исключают варианта с ампутацией. Коллеги чудом выжившего военного считают, что его история — настоящий пример человечности и проявления силы воли.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что командир одного из подразделений ВСУ отправил его на передовую за спасение тяжелораненого сослуживца. Там он получил контузию во время боя и в результате попал в плен к ВС РФ.