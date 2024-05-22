Два трупа, 70 пострадавших: каким был турбулентный рейс лучшей авиакомпании

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Лайнер Singapore Airlines 21 мая попал в зону турбулентности, следуя из Лондона в Сингапур. Двое пассажиров скончались, еще 70 доставлены в больницу с травмами. Подробности инцидента и версии причины катастрофы читайте в материале NEWS.ru.

Сердечный приступ и нарушение правил безопасности

Экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. Борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока в Таиланде. Один из погибших не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло, второй скончался уже после экстренной посадки. На распространившихся в Сети кадрах видно, что по всему салону разбросана еда. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Одна из жертв — 73-летний британец — умер от сердечного приступа после резкой потери высоты самолетом и резкого изменения давления на борту.

Еще порядка 20 пассажиров рейса находятся в реанимации больницы Бангкока. Среди них граждане Великобритании, Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жители Гонконга. Всего пострадали порядка 70 человек.

Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг принес извинения за инцидент с рейсом Лондон — Сингапур. Он выразил соболезнования в связи со случившимся, отметив, что глубоко опечален.

При чем тут климатический кризис?

Профессор атмосферных наук Университета Рединга Пол Уильямс уверяет, что случаи турбулентности в полете увеличиваются в связи с изменением климата. По словам эксперта, турбулентность неба в Северной Атлантике увеличилась на 55% по сравнению с 1979 годом.

«Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что турбулентность увеличивается из-за изменения климата. Наши последние прогнозы на будущее указывают на удвоение или утроение сильной турбулентности реактивных течений в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться», — отметил Уильямс.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турбулентность — это нестабильное движение воздуха, которое может быть вызвано изменением скорости и направления ветра. Чаще всего это происходит при движении воздушного судна над горными хребтами или холмистой местностью, а также во время гроз, в очень жаркую или холодную погоду. Часто такие происшествия вызывают быстрое падение высоты.

Виноваты пилоты?

Военный летчик Игорь Голованов все-таки полагает, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. Он напомнил, что турбулентный поток мог появиться из-за воздушных завихрений, и призвал дождаться окончания официального расследования инцидента.

«Я не могу рассчитывать на экспертное мнение, но мое личное мнение как летчика состоит в том, что, скорее всего, подвел человеческий фактор, недоработка людей. Я не верю в то, что самолет летел-летел и вдруг начал падать. Какая-то причина этому была, и, как правило, это ошибка пилотов. Но, конечно, я могу ошибаться, тут требуется официальное расследование», — уточнил Голованов.

Летчик добавил, что турбулентный поток может появиться из-за воздушных завихрений или неправильно выдержанного режима полета. Голованов напомнил, что в такой ситуации в салоне воздушного судна происходят перегрузки, во время которых пассажиры должны быть пристегнуты к своим креслам. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.

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