Два танкера столкнулись в Суэцком канале Marinetraffic: в Суэцком канале столкнулись танкеры BW Lesmes и Burri

Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись друг с другом в Суэцком канале, сообщает портал Marinetraffic со ссылкой на очевидца. О полученных повреждениях судов не сообщается.

Marinetraffic получила сообщение очевидца с Суэцкого канала о том, что столкнулись два танкера. В инциденте участвуют танкер Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура, — говорится в сообщении портала.

Позднее были опубликованы данные мониторинга буксировочных операций, согласно которым Burri был отбуксирован после столкновения. По последним данным, суда находятся недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала. Других подробностей об инциденте не сообщается.

Ранее сообщалось, что следующий из России в Китай нефтяной танкер сломался в Суэцком канале. На помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира. Судоходство удалось восстановить только после того, как танкер отбуксировали.

До этого навигацию в Суэцком канале приостанавливали из-за севшего на мель судна под флагом Сингапура, а еще раньше — из-за сухогруза Glory с украинской кукурузой.