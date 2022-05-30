Два сухогруза столкнулись в Мраморном море TRT Haber: два сухогруза столкнулись в Мраморном море

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В Мраморном море произошло столкновение двух сухогрузов. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4», — говорится в сообщении телеканала.

В регион аварии уже направлены спасательные группы береговой охраны. Оба корабля составили отчёт об аварии.

По имеющимся данным, жертв нет.

Ранее сообщалось о том, что два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. По данным Морской администрации Швеции, один из кораблей перевернулся.

Кроме того, в Японском море затонул сухогруз, который шёл под флагом Панамы. Судно направлялось из порта Находки в японский порт Кинуура. Сухогруз был загружен углём, на борту находились 18 членов экипажа.

Судно подало сигнал бедствия, находясь в 380 километрах от префектуры Симанэ. Все находившиеся на борту судна были гражданами Вьетнама. Прибывший на место происшествия сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи сумел спасти 17 моряков, один из них пропал без вести. Причиной крушения стал шторм.