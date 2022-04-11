Российские ПВО сбили два украинских Су-25 близ Изюма

Читайте нас в Google Новости

Российские средства ПВО уничтожили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он сообщил об уничтожении БПЛА в городах Николаевской и Харьковской областей.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолёта Су-25, — сказал он.

Также российские военные уничтожили три беспилотника близ Балаклеи Харьковской области, в Гуляй Поле и Волновахе. Ещё один БПЛА типа «Валькирия» уничтожили в Николаевской области в районе населённого пункта Калининское.

Как отметил Конашенков, в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области огнём из стрелкового оружия в воздухе сбит украинский вертолёт Ми-24.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале кадры с действиями расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что на ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.