https://static.news.ru/photo/562d9f80-5bce-11ea-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Два военно-транспортных самолёта Ту-154 Воздушно-космических сил России 1 марта прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим», совершив беспрепятственный пролёт через воздушное пространство Турции.

Лайнеры вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

Ранее NEWS.ru писал, что военные Турции 1 марта заявили об уничтожении двух сирийских бомбардировщиков Су-24 в небе над провинцией Идлиб. Также турецкая армия уничтожила три сирийские системы ПВО, одна из которых сбила беспилотник ВВС Турции.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.