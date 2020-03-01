Два военно-транспортных самолёта Ту-154 Воздушно-космических сил России 1 марта прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим», совершив беспрепятственный пролёт через воздушное пространство Турции.
Лайнеры вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский,
Ранее NEWS.ru писал, что военные Турции 1 марта заявили об уничтожении двух сирийских бомбардировщиков Су-24 в небе над провинцией Идлиб. Также турецкая армия уничтожила три сирийские системы ПВО, одна из которых сбила беспилотник ВВС Турции.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.
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