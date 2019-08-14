https://static.news.ru/photo/a797a02c-be8b-11e9-be7b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Трудный ребёнок» Фото: Universal Pictures

Два брата четырёх и шести лет из баварского города Кульмбах подожгли навес, устроили потоп и испортили машины соседей. Ущерб от их «игры» составил €15 тысяч.

Погром дети устроили после того, как им удалось улизнуть от матери. На улице они нашли газовую горелку и решили тут же её испытать. Братья подожгли навес, который после потушили с помощью садового шланга соседа. При этом они затопили подвал.

На этом дорогостоящее приключение ребят не закончилось: найдя банки с аэрозольной краской, они поспешили украсить «граффити» соседский гараж, входную дверь и два автомобиля.

Игры закончились, когда их поймали сотрудники полиции, которых вызвали жители квартала, и передали матери, передаёт журнал « Профиль ».

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