Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Филиппин

В аэропорту филиппинской столицы Манилы самолет авиакомпании China Airlines с пассажирами на борту столкнулся с лайнером Philippine Airlines, пишет Manila Bulletin. По данным издания, первое воздушное судно прибыло из Тайбэя, а второе готовилось к вылету в Гонконг.

Отмечается, что филиппинский самолет врезался в правое крыло китайского авиалайнера. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, однако рейс в КНР был задержан на три часа, а поврежденное судно осталось в авиагавани.

Ранее в кабине самолета Airbus A319-100 авиакомпании American Airlines, летевшего 29 февраля рейсом Чикаго — Нью-Йорк, произошло задымление. Капитан пассажирского лайнера принял решение об экстренном возвращении в аэропорт О’Хара. Сигнал о задымлении поступил практически сразу после взлета. Самолет произвел разворот, после чего приземлился в аэропорту Чикаго. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Инцидент с самолетом американской авиакомпании также произошел в небе над Денвером. По данным СМИ, у самолета United Airlines, выполнявшего рейс из Сан-Франциско в Бостон, оторвалась часть крыла. Экипаж воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.