Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

https://static.news.ru/photo/f4d101f4-8d01-11ea-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

В Китае за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом, 28 пациентов выздоровели, летальных исходов не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Один из случаев, выявленный в Шанхае, — ввозный, второй, в провинции Шаньси, — локальный.

В общей сложности в КНР было зарегистрировано 1672 ввозных случая инфицирования, 451 человек всё ещё болеет, 1221 выздоровел.

Как ранее писал NEWS.ru, западные спецслужбы подготовили доклад, в котором говорится, что Китай намеренно скрыл данные о вспышке коронавируса в Ухани и тем самым подверг опасности другие страны.