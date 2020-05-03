Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

В Китае за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом, 28 пациентов выздоровели, летальных исходов не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Один из случаев, выявленный в Шанхае, — ввозный, второй, в провинции Шаньси, — локальный.
В общей сложности в КНР было зарегистрировано 1672 ввозных случая инфицирования, 451 человек всё ещё болеет, 1221 выздоровел.
Как ранее писал NEWS.ru, западные спецслужбы подготовили доклад, в котором говорится, что Китай намеренно скрыл данные о вспышке коронавируса в Ухани и тем самым подверг опасности другие страны.
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