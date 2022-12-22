Два мира — два визита

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин

Удивительное совпадение, два на деле параллельных визита. Зеленский долетел до Вашингтона, а Медведев фактически прямо из Катара отправился в Пекин. Ясно, что оба визитера, несмотря на окружающий эти поездки туман общих намерений и пожеланий, отправились к влиятельным партнерам с целью прозондировать их готовность к дальнейшей поддержке.

Зеленскому в этом плане куда проще. Его выступление в палате представителей американского конгресса, пока еще до января демократической, должно было не просто произвести эмоциональное впечатление на местных политиков. Но одновременно поднять авторитет старика Байдена, который сделал правильную ставку в большой игре. А потому поддержка киевского режима должна не просто продолжаться, но нарастать. Но тут был важен личный фактор. Есть сведения, что от Зеленского жестко потребовали начать наступление на Мелитополь и дальше на Бердянск с целью перерезать сухопутный путь в Крым. А это даже по киевским циничным прикидкам может потребовать небывалого числа жертв, учитывая наши эшелонированные оборонительные сооружения.

Миссия Дмитрия Медведева была куда более творческой. Китай играет все более активную самостоятельную роль и в Европе, чему стало доказательство его участия в разрешении нового косовского кризиса. В отношении конфликта на Украине Пекин занимает достаточно сдержанную позицию, поддерживая Россию, скорее, на международном институционном уровне. Этим объясняется, с одной стороны, китайские призывы к переговорам. С другой, неприятный для многих в России демонстративный уход из страны высокотехнологичной кампании Huawei, которая часть сотрудников увольняет, а часть переводит в страны СНГ.

Китайцы чувствуют себя главным бенефициаром украинского конфликта, поскольку к ним, как к просватанной невесте, которая всем нравится, по очереди апеллируют все стороны. Не это ли воспетая в китайском фольклоре позиция мудрой обезьяны на холме, наблюдающей, как в долине дерутся два тигра? И когда в западной печати появляются статейки о том, что вряд ли качество российских Су-57, которые намерен получить Иран, так уже безупречно. Притом что есть аналогичного класса китайские самолеты. Невольно задумаешься, а кому такие вбросы по-настоящему выгодны?

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Владимир Путин и председатель Си не так давно встречались лично, регулярно они и перезваниваются. И тем не менее в Пекин был срочно командирован именно зампред нашего Совбеза, который, видимо, и в Дохе имел какие-то неофициальные контакты с собравшимся там мировым политическим созвездием. Медведеву, очевидно, было доверено передать послание президента, на которое в Москве ждут реакцию китайских партнеров. И вряд ли там новогодние поздравления. По некоторым предположениям, в письме содержался план наших дальнейших действий в рамках СВО.

Но этот визит может сыграть немалую роль в собственной карьере Дмитрия Анатольевича. Ведь до последнего времени он отличался исключительно жесткими репликами в своем Telegram-канале, которые мало соответствовали общим внешнеполитическим установкам российского руководства. Однако взрывное возвращение в сферу внешней политики явно поднимает его акции в стране. Во всяком случае, такой поворот дал некоторое основание для фантазий насчет возвращения Медведева в позицию возможного преемника. 2024 год неумолимо приближается.

Так что у обоих визитеров были, как мы видим, и свои личные планы. Ведь и Зеленскому кровь из носа нужна была демонстрация американской поддержки на фоне участившихся разговоров о том, что кураторы готовы его слить, заменив военным диктатором, щирым украинцем генералом Залужным.