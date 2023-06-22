Два крупнейших члена НАТО допустили ускоренное вступление Украины в Альянс Sky News: Лондон и Париж допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке

Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press

Великобритания и Франция допускают ускоренное вступление Украины в НАТО, сообщает телеканал Sky News. В материале издания приводятся слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли, который заявил, что «многие требования» плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются, сославшись на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что в предложении Финляндии и Швеции этого не требовалось и что украинцы продемонстрировали свою приверженность реформам, — сказал Клеверли.

Уход от правил для участия Украины также допустила глава МИД Франции Катрин Колонна, которая отметила, что ПДЧ может не стать частью «дорожной карты» по вступлению Украины в НАТО.

Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Париж примет Киев в НАТО, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки». Несмотря на это, Франция будет настаивать на вступлении Украины в Альянс после окончания конфликта, добавил генерал. По его словам, еще одной причиной является нежелание французских властей вступать в конфронтацию со странами Восточной Европы по этому вопросу. Военный отметил, что позиция Франции по этому вопросу будет иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, а пока «Украине придется сражаться одной».